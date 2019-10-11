Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кучеров: индивидуальные призы меня не интересуют, мне нужен Кубок Стэнли

Кучеров: индивидуальные призы меня не интересуют, мне нужен Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал перспективы «молний» в нынешнем сезоне и рассказал о собственных ожиданиях.

«Дисквалификация в прошлогоднем плей-офф на один матч за атаку Маркуса Нутиваары — это просто эмоции, которые меня охватили. Это было глупо. Я не хотел обидеть парня или сделать что-то плохое, так что учусь на своих ошибках. Теперь я знаю, что такие вещи делать нельзя, особенно в плей-офф. Я должен убедиться, что играю в свой лучший хоккей.

Честно говоря, мне не нужны индивидуальные награды. Конечно, если я что-то выиграю, это будет здорово. Но мне нужен, и моей команде нужен Кубок Стэнли. Я хочу быть эгоистичным именно в этой категории. Я знаю, что подобные слова раньше говорил Овечкин.

Личные достижения меня не волнуют, в том плане, что любой хоккеист хочет играть хорошо, но в конце концов все хотят выиграть Кубок Стэнли и увидеть на нём своё имя. В этом году мы хотим убедиться, что хорошо играем в обороне, потому что в плей-офф это особенно важно. Для нас речь идёт об укреплении уверенности, чтобы успешно играть в напряжённых матчах и комфортно чувствовать себя в плей-офф», — приводит слова Кучерова The Athletic.

Матч-шедевр от Кучерова! Он снова вышел на уровень легенд НХЛ
Никита набрал четыре очка, а его звено просто смяло «Торонто».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019