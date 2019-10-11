Кучеров: индивидуальные призы меня не интересуют, мне нужен Кубок Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал перспективы «молний» в нынешнем сезоне и рассказал о собственных ожиданиях.

«Дисквалификация в прошлогоднем плей-офф на один матч за атаку Маркуса Нутиваары — это просто эмоции, которые меня охватили. Это было глупо. Я не хотел обидеть парня или сделать что-то плохое, так что учусь на своих ошибках. Теперь я знаю, что такие вещи делать нельзя, особенно в плей-офф. Я должен убедиться, что играю в свой лучший хоккей.



Честно говоря, мне не нужны индивидуальные награды. Конечно, если я что-то выиграю, это будет здорово. Но мне нужен, и моей команде нужен Кубок Стэнли. Я хочу быть эгоистичным именно в этой категории. Я знаю, что подобные слова раньше говорил Овечкин.

Личные достижения меня не волнуют, в том плане, что любой хоккеист хочет играть хорошо, но в конце концов все хотят выиграть Кубок Стэнли и увидеть на нём своё имя. В этом году мы хотим убедиться, что хорошо играем в обороне, потому что в плей-офф это особенно важно. Для нас речь идёт об укреплении уверенности, чтобы успешно играть в напряжённых матчах и комфортно чувствовать себя в плей-офф», — приводит слова Кучерова The Athletic.