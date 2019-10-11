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Назаров рассказал, в чём разница между КХЛ и НХЛ на примере крысы и хомячка

Назаров рассказал, в чём разница между КХЛ и НХЛ на примере крысы и хомячка
Хоккей / КХЛ 0

Известный российский тренер Андрей Назаров сравнил КХЛ и НХЛ с крысой и хомячком. По словам специалиста, представителям КХЛ необходимо грамотно продвигать лигу.

«Мы очень любим сравнивать КХЛ и НХЛ. Знаете, в чём разница между крысой и хомячком? У хомячка пиар лучше. Это я к тому, что надо нам всем грамотно продвигать нашу лигу. Создавать продукт, который будет интересен всем. Фишек у нас много. Хорошая перспективная молодёжь. Много часовых поясов. Да хватает деталей, за которые можно зацепиться. Работать надо лучше, тогда есть шанс, что со временем мы превратимся из крысы в хомячка», — приводит слова Назарова РИА «Новости».

Последним местом работы Назарова был «Нефтехимик», который он покинул в декабре 2018 года.

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