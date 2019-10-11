Лайне назвал причины слабой результативности в прошлом сезоне

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне объяснил слабую результативность в прошлом сезоне стрессовой ситуацией. Он забросил 30 шайб, что на 14 меньше, чем в сезоне-2017/18. По словам финна, он испытывал стресс в связи с истекающим сроком контракта.



«В прошлом году я очень беспокоился. У меня завершался контракт, нужно было подписывать новый и всё такое. Теперь этот вопрос закрыт, я могу играть в хоккей и не переживать.



Я по-прежнему учусь. Каждый день, в каждой игре. Возможно, год назад я думал, что работаю изо всех сил, но сейчас я понимаю, что трудился не так усердно, как мне казалось. Мне всего 21 год. Надеюсь, что проведу в НХЛ ещё много матчей и у меня будет время для того, чтобы научиться всему. Чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Буду брать пример с профессионалов в нашей команде, особенно у моих партнёров по тройке. Мне ещё надо работать над этим», — приводит слова Лайне официальный сайт лиги.



В нынешнем сезоне Лайне набрал 10 (3+7) очков и делит первое место в списке бомбардиров лиги вместе с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

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