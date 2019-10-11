Секач: «Ак Барс» сейчас играет очень активно. Команда привыкла к новой системе
Нападающий ЦСКА Иржи Секач поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс» играет сейчас очень активно. Думаю, команда уже привыкла к новой системе, и все игроки понимают, что от них требуется. Они набирают очки, и это показатель. Нам надо делать то, что умеем, и играть в свой хоккей. Что я ожидаю от этой встречи? Во-первых, нам нужна победа. Всё остальное — второстепенно», — приводит слова Секача официальный сайт ЦСКА.
27-летний Секач до перехода в ЦСКА защищал цвета «Ак Барса». Чешский нападающий выступал за казанский клуб с 2016 по 2019 год.
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По крайней мере, мы на это надеемся.
- 11 октября 2019
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