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«Ак Барс» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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Тренер «Ак Барса» объяснил, что команда может противопоставить ЦСКА

Тренер «Ак Барса» объяснил, что команда может противопоставить ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем с ЦСКА рассказал о сильных сторонах соперника. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«В команде приподнятое настроение. Мы провели два хороших матча на выезде — пусть не всё получалось, но в целом хорошо отыграли. Отдохнули, провели анализ игры и готовы сегодня встречаться с чемпионом.

В игре команд, несмотря на схожие вещи, очень много отличий как в защите, так и в нападении. Нужно отметить, что ЦСКА — это чемпион, у них отличный подбор игроков, хорошо поставленная командная игра, они отлично действуют в большинстве. Мы можем противопоставить этому свой хоккей — дисциплину, причём, сегодня она будет важнее, чем мотивация, а также командную игру. За счёт этого мы можем добиться успеха. Ну и сегодня ожидается аншлаг, поэтому мы не хотим ударить в грязь лицом перед болельщиками.

Перестановки в составе? Против ЦСКА сыграем оптимальным составом, изменений будет минимум», — цитирует Перова официальный сайт казанского клуба.

Сможет ли «Ак Барс» обыграть ЦСКА и выйти на первое место в КХЛ?
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