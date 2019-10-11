Тренер «Ак Барса» объяснил, что команда может противопоставить ЦСКА

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем с ЦСКА рассказал о сильных сторонах соперника. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«В команде приподнятое настроение. Мы провели два хороших матча на выезде — пусть не всё получалось, но в целом хорошо отыграли. Отдохнули, провели анализ игры и готовы сегодня встречаться с чемпионом.
В игре команд, несмотря на схожие вещи, очень много отличий как в защите, так и в нападении. Нужно отметить, что ЦСКА — это чемпион, у них отличный подбор игроков, хорошо поставленная командная игра, они отлично действуют в большинстве. Мы можем противопоставить этому свой хоккей — дисциплину, причём, сегодня она будет важнее, чем мотивация, а также командную игру. За счёт этого мы можем добиться успеха. Ну и сегодня ожидается аншлаг, поэтому мы не хотим ударить в грязь лицом перед болельщиками.
Перестановки в составе? Против ЦСКА сыграем оптимальным составом, изменений будет минимум», — цитирует Перова официальный сайт казанского клуба.
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