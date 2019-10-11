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Ансель Галимов подписал контракт со «Спартаком»

Ансель Галимов подписал контракт со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» заключил однолетний односторонний контракт с нападающим Анселем Галимовым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 28-летний форвард провёл шесть матчей за «Северсталь», в которых набрал 3 (2+1) очка. Всего в КХЛ провёл 322 встречи и набрал 104 (54+50) результативных балла.

В минувшем сезоне Галимов провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Авангарда». Он отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+5». В плей-офф хоккеист не сумел отметиться результативными действиями, проведя восемь игр.

Кроме этого москвичи заключили пробное соглашение с защитником Константином Климонтовым. В КХЛ 28-летний защитник провёл 274 матча и набрал 38 (8+30) очков.

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