Минское «Динамо» заключило контракт с 19-летним нападающим

Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим Ильёй Казьяниным. Двусторонний договор заключён на три года. Ранее хоккеист находился в команде на просмотровом контракте.



19-летний нападающий провёл три матча в КХЛ, отметившись одним результативным броском, проводя на площадке 4 минуты 54 секунды в среднем за игру. Предыдущим клубом хоккеиста был «Могилёв», за который в этом сезоне он провёл 8 матчей, набрав 7 (5+2) очков.



Белорусский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 15 встречах регулярного чемпионата. Сегодня, 11 октября, «зубры» проведут выездной матч с «Йокеритом», начало встречи — в 18:30 мск.

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