Прощание с умершим от рака Мнацяном пройдёт в Омске 13 октября

Прощание с защитником Самвелом Мнацяном состоится в Омске 13 октября, информирует пресс-служба «ястребов» в «Твиттере». Хоккеист скончался от рака несколько дней назад.



«В воскресенье, 13 октября, в ДХЦ «Авангард» (Куйбышева, 132/3, 2 этаж, игровой зал) с 11:00 до 13:00 состоится прощание с воспитанником омского хоккея Самвелом Мнацяном», — говорится в сообщении.



В субботу, 5 октября, стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. За «Адмирал» Мнацян выступал в 2015-2018 годах, после чего перешёл в «Сибирь», но не успел сыграть за новосибирскую команду.



Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.

«Настоящий мужик с доброй душой». Ушёл из жизни Самвел Мнацян Ему было всего 29 лет, ещё весной 2018-го он играл в хоккей.