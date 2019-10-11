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Прощание с умершим от рака Мнацяном пройдёт в Омске 13 октября

Прощание с умершим от рака Мнацяном пройдёт в Омске 13 октября
Хоккей / КХЛ 0

Прощание с защитником Самвелом Мнацяном состоится в Омске 13 октября, информирует пресс-служба «ястребов» в «Твиттере». Хоккеист скончался от рака несколько дней назад.

«В воскресенье, 13 октября, в ДХЦ «Авангард» (Куйбышева, 132/3, 2 этаж, игровой зал) с 11:00 до 13:00 состоится прощание с воспитанником омского хоккея Самвелом Мнацяном», — говорится в сообщении.

В субботу, 5 октября, стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. За «Адмирал» Мнацян выступал в 2015-2018 годах, после чего перешёл в «Сибирь», но не успел сыграть за новосибирскую команду.

Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.

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