«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на матч в Казани

«Ак Барс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В состав «армейцев» вернулись нападающие Максим Мамин и Константин Окулов.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;

Юдин — Хенкель, Фисенко — Глухов — Лукоянов;

Фазылзянов, Основин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Науменков — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Слепышев;

Романов, Телегин — Андронов — Калинин.