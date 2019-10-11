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«Ак Барс» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на матч в Казани

«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на матч в Казани
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав «армейцев» вернулись нападающие Максим Мамин и Константин Окулов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Юдин — Хенкель, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
Фазылзянов, Основин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Науменков — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Слепышев;
Романов, Телегин — Андронов — Калинин.

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