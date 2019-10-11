Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка: в начале матча «Барысу» было тяжело выходить из-под прессинга «Сибири»

Скабелка: в начале матча «Барысу» было тяжело выходить из-под прессинга «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги победного выездного матча с «Сибирью» (2:0).

Очень хоккейная атмосфера в Новосибирске, всегда приятно здесь играть. В первой половине первого периода нам было очень сложно выходить из-под прессинга «Сибири», но вратарь сыграл здорово. Со второго периода мы где-то выровняли игру, в итоге довели игру до победы. В Новосибирске очень сложно играть. Хочу поблагодарить ребят за эту игру.

Ближняя скамейка? Мы это не тренируем, но всегда об этом говорим перед вторым периодом, сегодня у нас получилось воспользоваться этим моментом. От паса Никиты Михайлиса был в приятном шоке, всегда приятно видеть такие действия со стороны своих игроков», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019