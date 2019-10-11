Скабелка: в начале матча «Барысу» было тяжело выходить из-под прессинга «Сибири»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги победного выездного матча с «Сибирью» (2:0).



Очень хоккейная атмосфера в Новосибирске, всегда приятно здесь играть. В первой половине первого периода нам было очень сложно выходить из-под прессинга «Сибири», но вратарь сыграл здорово. Со второго периода мы где-то выровняли игру, в итоге довели игру до победы. В Новосибирске очень сложно играть. Хочу поблагодарить ребят за эту игру.



Ближняя скамейка? Мы это не тренируем, но всегда об этом говорим перед вторым периодом, сегодня у нас получилось воспользоваться этим моментом. От паса Никиты Михайлиса был в приятном шоке, всегда приятно видеть такие действия со стороны своих игроков», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.