Тимашов: на выезде нужно доказать, что поражение от «Барыса» — недоразумение

Защитник новосибирской «Сибири» Николай Тимашов прокомментировал домашнее поражение в матче с «Барысом» (0:2).
«Проигрывать всегда неприятно, но сами виноваты. Сыграли плохо. Все знают, что «Сибирь» хорошо начинает матч, а потом проседает? Это не задумано так. Мы готовимся к каждой игре, нужно в нормальном темпе играть весь матч. В концовке второго периода «Барыс» придавил, поймал нас на пересмене, сделал наложение. В тайм-ауте нам просто дали отдохнуть — ребята устали, играли очень долго без смены, просто надо было подышать.
Тот факт, что «Барысом» руководит Андрей Скабелка, бывший тренер «Сибири», мы не обсуждали — для нас это значения не имеет. Нужно не зацикливаться на поражении, дальше работать с усердием, поехать на выезд и доказать, что это было недоразумение», — сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 11 октября 2019
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