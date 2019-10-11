Михайлис: в моменте с первым голом в ворота «Сибири» сыграл по ситуации

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» (0:2).



«Мы выдержали первые 10 минут, когда накал шёл на наши ворота, потом перевели игру в зону «Сибири», начали неплохо держать шайбу. Пошли броски, пошли атаки во многом от хорошей игры обороны и вратаря. Все знают, что «Сибирь» хорошая команда, плюс дома их гонят болельщики. Мы сыграли хорошо, не дали им возможности создавать моменты.



Мой голевой пас Найту — наигранная комбинация? Нет, я просто сыграл по ситуации. «Сибирь» переиграла смену, соперники были несвежие, и мысли у них в том эпизоде уже были немного другие», — сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

Посмотреть видео передачи Михайлиса можно на официальном сайте КХЛ.