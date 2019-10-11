Диц: Скабелка не говорил, что матч с «Сибирью» — особенный, но это и так понятно

Капитан «Барыса» Даррен Диц прокомментировал выездную победу в матче с новосибирской «Сибирью» (2:0).



«Хорошая победа для нас, потому что с «Сибирью» всегда очень непросто играть, особенно в Новосибирске. Мы были готовы с первых минут, можно сказать спасибо нашему голкиперу, который дал нам шанс выиграть, сделал несколько важнейших сейвов в первом периоде. Затем мы реализовали свои моменты и получили преимущество.



Ключевой эпизод, конечно, был в концовке второго периода, когда «Барыс» предпринял большое давление и смог забить. Это придало нам уверенности в третьем периоде. Я бы не сказал, что здесь была игра смен. Просто нам напомнили, что нужно держать шайбу в чужой зоне, стараться обыгрывать один в один и организовывать давление на чужие ворота.



Мы знали, что Андрей Скабелка раньше тренировал «Сибирь», я хорошо знаю новосибирскую команду, против многих парней поиграл. Скабелка не говорил о том, что для него это принципиальный матч, но это и так было понятно. Его портрет висит тут на стене стадиона.



Как я ощущаю себя в роли капитана казахстанской команды? Для меня это большая честь, я очень рад. Раньше я и представить подобного не мог, но это одна из самых приятных вещей в хоккее — новый опыт, общение, расширение границ», — сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.