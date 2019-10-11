Заварухин: второй период «Сибирь» проиграла во всех компонентах
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги домашнего матча с «Барысом» (0:2).
«Минут 15 мы играли очень хорошо, имели моменты, реализуй тогда выход «один на один», игра бы могла пойти совершенно в другом русле. Главный период был второй, где мы проиграли практически во всех компонентах. В третьем периоде ребята старались, но не было игроков под воротами, поэтому не удалось забросить шайбу.
Дебют Ивана Глазкова связан с усталостью защитников, но это зависело не только от них, а от нападающих, которые не держали шайбу. Отсутствие Глеба Зырянова связано с повреждениями других игроков, решили сделать такой состав на матч, где-то не получилось», — передаёт слова главного тренера «Сибири» корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.
- 11 октября 2019
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