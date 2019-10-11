Галимов: Знарок — ключевой фактор моего перехода в «Спартак»

Новобранец «Спартака» Ансель Галимов поделился эмоциями после перехода в московский клуб.
«Хорошо сработал агент, и я оказался в «Спартаке». Были и другие варианты, но я их не рассматривал, потому что было конкретное приглашение от «Спартака». Я с большим уважением отношусь ко всем болельщикам, руководству, персоналу. Надеюсь, смогу принести пользу «Спартаку».
Мне главное, чтобы я приносил пользу команде. Если будут моменты забить, я забью. Надо будет выстоять в меньшинстве — сыграю. Лечь под шайбу для меня не проблема. Я пару дней не катался, немного задохнулся на тренировке, но под конец занятия разбегался, и стало получше. А тренеры подсказывали игровые моменты, в основном, где я должен располагаться на льду.
Со Знарком мы вместе в сборной работали. Воспоминания только положительные и для меня тот факт, что команду тренируют Знарок и Витолиньш, стал ключевым моментом для перехода в «Спартак». Я их хорошо знаю», — приводит слова Галимова пресс-служба красно-белых.
- 11 октября 2019
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