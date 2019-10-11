«Даллас» отправил Дениса Гурьянова в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил нападающего Дениса Гурьянова в Американскую хоккейную лигу, информирует официальный сайт «звёзд».
В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провёл три матча в регулярном чемпионате НХЛ, не сумев отметиться результативными действиями. Он нанёс пять бросков в створ ворот и заработал показатель полезности «-2». В сезоне-2018/19 российский нападающий набрал 4 (1+3) очка в 21 матче регулярки и записал себе в актив 23 силовых приёма.
Кроме того Денис принял участие в 57 матчах в составе «Техас Старз» в АХЛ, отметившись 20 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.
«Даллас» выбрал Гурьянова в первом раунде драфта-2015 под общим 12-м номером.
Монтгомери — о попадании Гурьянова в запас: иногда давление тебя парализует
- 11 октября 2019
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