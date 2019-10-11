В КХЛ разъяснили статус Величкина в совете директоров и правлении лиги

Пресс-служба КХЛ разъяснила статус бывшего вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина в правлении лиги. Накануне, 10 октября, Величкин покинул занимаемый пост в руководстве «Магнитки». Он работал в уральском клубе с 1991 года.
«Вопрос о членстве Геннадия Величкина в совете директоров и правлении КХЛ будет решён после соответствующего обращения в Лигу ХК «Металлург» (Магнитогорск), а также проведения собраний органов управления Лиги в соответствии с уставом. До этого момента Величкин остаётся членом правления и совета директоров КХЛ», — сообщили обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.
За годы руководства Величкина «Металлург» дважды завоёвывал Кубок Гагарина, трижды побеждал в чемпионате России, а также становился победителем Кубка европейских чемпионов. Величкин семь раз признавался лучшим хоккейным руководителем России.
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