В КХЛ разъяснили статус Величкина в совете директоров и правлении лиги

Пресс-служба КХЛ разъяснила статус бывшего вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина в правлении лиги. Накануне, 10 октября, Величкин покинул занимаемый пост в руководстве «Магнитки». Он работал в уральском клубе с 1991 года.



«Вопрос о членстве Геннадия Величкина в совете директоров и правлении КХЛ будет решён после соответствующего обращения в Лигу ХК «Металлург» (Магнитогорск), а также проведения собраний органов управления Лиги в соответствии с уставом. До этого момента Величкин остаётся членом правления и совета директоров КХЛ», — сообщили обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.

За годы руководства Величкина «Металлург» дважды завоёвывал Кубок Гагарина, трижды побеждал в чемпионате России, а также становился победителем Кубка европейских чемпионов. Величкин семь раз признавался лучшим хоккейным руководителем России.

Как будто Ельцин ушёл. Величкина уволили из «Металлурга» Менеджеру не простили провальных результатов клуба при завышенных контрактах многих игроков.