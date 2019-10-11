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Бурмистров забил первый гол в сезоне, отличившись в 16-м матче регулярки

Бурмистров забил первый гол в сезоне, отличившись в 16-м матче регулярки
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» гостит у «Торпедо» в Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гости открыли счёт в середине первого периода стараниями нападающего Александра Бурмистрова. Форвард уфимцев забросил первую шайбу в сезоне.

Посмотреть видео гола Бурмистрова можно на официальном сайте КХЛ.

До матча с «автозаводцами» 27-летний Бурмистров принял участие в 15 встречах нынешнего сезона, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «+1» и 12 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на площадке около 17 минут за матч.

Бурмистров перешёл в уфимский клуб в ходе прошлого сезона, став частью обмена с казанским «Ак Барсом». Всего за регулярный чемпионат сезона-2018/19 форвард забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+3» и 28 минутах штрафного времени.

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