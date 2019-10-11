Мацек: не будь у меня европейского опыта, оторопел бы от предсезонки в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мацек рассказал, как прошла его адаптация в России.
«Европейский опыт очень помог мне. Всё-таки североамериканский хоккей от европейского отличается множеством вещей. В первую очередь, конечно, процессом подготовки к сезону. В Северной Америке она длится всего две недели, и, не будь у меня опыта европейских выступлений, я бы, разумеется, оторопел, узнав о том, что предстоит такой длинный тренировочный лагерь.
Екатеринбург — европейский город. Я долгое время прожил в Мюнхене, и Екатеринбург отдалённо его напоминает. К тому же дом, где мы живём, очень удобно расположен. Мы с семьёй можем выйти и спокойно прогуляться до любой нужной нам точки пешком, не приходится постоянно ездить. Люди вокруг дружелюбные и общительные. Замечательный город, мне правда очень нравится», — приводит слова Мацека официальный сайт КХЛ.
- 11 октября 2019
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