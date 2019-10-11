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«Ак Барс» — ЦСКА: Билялов заменил Рейдеборна, пропустившего четыре шайбы

«Ак Барс» — ЦСКА: Билялов заменил Рейдеборна, пропустившего четыре шайбы
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» принимает в Казани ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух периодов подопечные Игоря Никитина выигрывают со счётом 4:1. В перерыве тренерский штаб хозяев принял решение поменять вратаря — вместо Адама Рейдеборна на лёд вышел Тимур Билялов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Юдин — Хенкель, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
Фазылзянов, Основин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Науменков — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Слепышев;
Романов, Телегин — Андронов — Калинин.

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