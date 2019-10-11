Дубль Киселевича помог ЦСКА прервать победную серию «Ак Барса»

«Ак Барс» принимал в Казани ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу столичного клуба. ЦСКА одержал третью победу подряд, а казанцы прервали серию из шести побед.



«Армейцы» открыли счёт в середине первого периода стараниями Богдана Киселевича, забросившего первую шайбу в сезоне. На 27-й минуте Михаил Фисенко восстановил равенство, реализовав численный перевес. Спустя 16 секунд Линден Вей снова вывел гостей вперёд. На 33-й минуте Иржи Секач укрепил преимущество московского клуба, а чуть позже Киселевич оформил дубль. В третьем периоде Патрис Кормье отыграл один гол, но Константин Окулов снова обеспечил гостям преимущество в три шайбы.



14 октября «Ак Барс» примет в Казани «Автомобилист», а подопечные Игоря Никитина днём ранее проведут выездной матч с ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.