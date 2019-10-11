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Дубль Киселевича помог ЦСКА прервать победную серию «Ак Барса»

Дубль Киселевича помог ЦСКА прервать победную серию «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» принимал в Казани ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу столичного клуба. ЦСКА одержал третью победу подряд, а казанцы прервали серию из шести побед.

«Армейцы» открыли счёт в середине первого периода стараниями Богдана Киселевича, забросившего первую шайбу в сезоне. На 27-й минуте Михаил Фисенко восстановил равенство, реализовав численный перевес. Спустя 16 секунд Линден Вей снова вывел гостей вперёд. На 33-й минуте Иржи Секач укрепил преимущество московского клуба, а чуть позже Киселевич оформил дубль. В третьем периоде Патрис Кормье отыграл один гол, но Константин Окулов снова обеспечил гостям преимущество в три шайбы.

14 октября «Ак Барс» примет в Казани «Автомобилист», а подопечные Игоря Никитина днём ранее проведут выездной матч с ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

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КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Киселевич (Окулов) – 09:26' (5x5)   1:1 Фисенко – 26:30' (5x4)   1:2 Вей (Слепышев, Секач) – 26:46' (5x5)   1:3 Секач (Вей) – 32:57' (5x5)   1:4 Киселевич (Секач) – 36:26' (5x5)   2:4 Кормье (Петров, Азеведу) – 48:05' (5x5)   2:5 Окулов (Мамин) – 53:06' (5x5)
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