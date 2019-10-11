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«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, обыграв «Торпедо» по буллитам

«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, обыграв «Торпедо» по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б в пользу гостей. Уфимский клуб прервал серию из двух поражений, а «Торпедо» — из двух побед.

«Салават» вышел вперёд в середине первого игрового отрезка после гола Александра Бурмистрова. Форвард забросил первую шайбу в 16-м матче сезона. Нижегородский клуб сумел восстановить равновесие на 52-й минуте благодаря точному броску Михаила Орлова. Основное и дополнительное время встречи не выявило победителя, а в серии буллитов победа досталась гостям.

13 октября «Торпедо» примет в Нижнем Новгороде СКА, а «Салават Юлаев» в этот же день проведёт выездной матч с «Йокеритом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Бурмистров (Арзамасцев, Маннинен) – 10:44' (5x5)   1:1 Орлов (Шенфельд) – 51:58' (5x5)   1:2 Баранов – 65:00' ( ПБ)
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