«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, обыграв «Торпедо» по буллитам

«Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б в пользу гостей. Уфимский клуб прервал серию из двух поражений, а «Торпедо» — из двух побед.



«Салават» вышел вперёд в середине первого игрового отрезка после гола Александра Бурмистрова. Форвард забросил первую шайбу в 16-м матче сезона. Нижегородский клуб сумел восстановить равновесие на 52-й минуте благодаря точному броску Михаила Орлова. Основное и дополнительное время встречи не выявило победителя, а в серии буллитов победа досталась гостям.



13 октября «Торпедо» примет в Нижнем Новгороде СКА, а «Салават Юлаев» в этот же день проведёт выездной матч с «Йокеритом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.