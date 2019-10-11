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Защитник ЦСКА Киселевич вышел на первое место в КХЛ по показателю полезности

Защитник ЦСКА Киселевич вышел на первое место в КХЛ по показателю полезности
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» принимал в Казани ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу столичного клуба.

Защитник «армейцев» Богдан Киселевич стал одним из главных героев встречи, отметившись двумя результативными бросками. 29-летний хоккеист забросил первые шайбы в сезоне. Уроженец Череповца вышел на первое место в КХЛ по показателю полезности. У Киселевича «+12», такой же показатель у одноклубника Богдана — защитника Мэта Робинсона. В матче с «Ак Барсом» Киселевич заработал «+2».

ЦСКА одержал третью победу подряд, а казанцы прервали серию из шести побед. 14 октября «Ак Барс» примет в Казани «Автомобилист», а подопечные Игоря Никитина днём ранее проведут выездной матч с ХК «Сочи».

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