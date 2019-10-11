Цулыгин — о матче с «Торпедо»: «Салават» бился, старался, играл от души

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о выездном матче с «Торпедо» (2:1 Б).



«Несмотря на то что счёт был 1:1, считаю, что игра была интересная и с обилием моментов в обе стороны. Очень здорово сыграли оба вратаря, поэтому такой маленький счёт. Мы знали, что «Торпедо» здорово играет дома, что они проиграли тут один матч — ЦСКА, поэтому настраивались сыграть правильно.



К сожалению, в третьем периоде случилась одна невынужденная ошибка, которой соперник воспользовался. Ребята сегодня молодцы, они бились и старались, играли от души. Поздравляю всех с победой», — приводит слова Цулыгина официальный сайт уфимского клуба.

13 октября «Торпедо» примет в Нижнем Новгороде СКА, а «Салават Юлаев» в этот же день проведёт выездной матч с «Йокеритом».