Ласьков: «Металлург» не планирует приглашать генменеджера, Воробьёву доверяем

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о кредите доверия главному тренеру клуба Илье Воробьёву и о возможных изменениях в структуре управления.
«Доверие к Илье Воробьёву есть и с моей стороны, и со стороны президента клуба, который и приглашал Илью Петровича. Воробьёв — человек, причастный к двум Кубкам Гагарина «Металлурга», и этим он смог доказать свою профпригодность. Моя основная задача — помочь тренерскому штабу. Может быть, что-то не так в команде. Тема для меня знакомая: создать комфортные условия в команде, помочь всем сконцентрироваться на своих обязанностях, такие же задачи были у меня и в баскетболе.
Приглашать со стороны генерального менеджера, который бы занимался вопросами селекции, «Металлург» не планирует. Единственное, что может поменяться, — функционал некоторых тренеров, расширение или изменение их полномочий. Дополнительных людей не будет, возможны только внутриструктурные изменения. Подумаем также над возвратом специалистов, которые уже работали с Воробьёвым. Эти вопросы мы сейчас обсуждаем», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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