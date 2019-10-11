Немировски: «Салават» играл лучше «Торпедо» на протяжении двух периодов
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).
«Поздравляю соперника с победой. Думаю, что «Салават» играл два периода лучше, они держали нас в нашей зоне, и у «Торпедо» было много проблем. Там, где нужно было сыграть просто и выбросить шайбу, мы делали ошибки. В третьем периоде «Торпедо» начал играть в свой хоккей и за счёт движения выиграл период. В овертайме и у них был серьёзный момент, у нас — в большинстве. На буллитах они были лучше», — цитирует Немировски официальный сайт «Салавата Юлаева».
13 октября «Торпедо» примет в Нижнем Новгороде СКА, а «Салават Юлаев» в этот же день проведёт выездной матч с «Йокеритом».
- 11 октября 2019
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