Немировски: «Салават» играл лучше «Торпедо» на протяжении двух периодов

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).



«Поздравляю соперника с победой. Думаю, что «Салават» играл два периода лучше, они держали нас в нашей зоне, и у «Торпедо» было много проблем. Там, где нужно было сыграть просто и выбросить шайбу, мы делали ошибки. В третьем периоде «Торпедо» начал играть в свой хоккей и за счёт движения выиграл период. В овертайме и у них был серьёзный момент, у нас — в большинстве. На буллитах они были лучше», — цитирует Немировски официальный сайт «Салавата Юлаева».

13 октября «Торпедо» примет в Нижнем Новгороде СКА, а «Салават Юлаев» в этот же день проведёт выездной матч с «Йокеритом».