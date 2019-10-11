Расписание матчей НХЛ на 12 октября 2019 года

12 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдут пять матчей. Помимо ночных встреч, «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Эдмонтон Ойлерз» (начало — в 20:00 мск), а «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (начало — в 23:00 мск).



Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



2:00 «Коламбус Блю Джекетс» — «Анахайм Дакс»

2:00 «Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз»

2:30 «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.