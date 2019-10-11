Расписание матчей НХЛ на 12 октября 2019 года

12 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдут пять матчей. Помимо ночных встреч, «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Эдмонтон Ойлерз» (начало — в 20:00 мск), а «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (начало — в 23:00 мск).
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
2:00 «Коламбус Блю Джекетс» — «Анахайм Дакс»
2:00 «Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз»
2:30 «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
- 11 октября 2019
-
23:27
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:29
-
22:17
-
21:57
-
21:37
-
21:17
-
20:48
-
20:40
-
20:36
-
20:07
-
19:57
-
19:34
-
19:27
-
19:18
-
19:13
-
19:04
-
18:37
-
18:34
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:16
-
18:13
-
17:49
-
17:39
-
17:08
-
16:35
-
16:20
-
16:03
-
15:48