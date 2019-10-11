Квартальнов: слежу за «Ак Барсом». Как играют другие команды — до лампочки

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча с ЦСКА (2:5) отметил, что команда должны была сыграть по-другому.
«Проиграли, думаю, по делу. Почему-то в нашем исполнении был невыразительный первый период, и по шайбам проиграли. Хотели сыграть немного по-другому. Наверное, соперник здорово действовал, не давал нам играть, пресекал все эти моменты. Нам надо было немного по-другому играть. Во втором периоде начали действовать неплохо, гол забили, но, к сожалению, быстрый гол пропустили — на это обращаешь внимание, потому что после забитых голов и на последних минутах надо быть внимательнее. Но так получилось. Опять же, могли и во втором периоде вернуться в игру очень здорово, но, думаю, Сорокин в паре моментов реально помог. Хотя был гол, но он после него здорово сыграл. Хорошо, что в третьем периоде вернулись в игру, но сегодня не наш день.
Счёт — 2:5. Мы за своей командой следим прежде всего. Меня волнует, как она играет, это самое главное. Как другие команды играют — помните фильм «До лампочки»?
Замена Рейдеборна? Если взять статистику, она удручающая, реально она такая. Опять же говорю, Адам у нас — ведущий вратарь. Может быть, не его день был сегодня. И нам надо было больше помочь ему», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».
- 11 октября 2019
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