Квартальнов: слежу за «Ак Барсом». Как играют другие команды — до лампочки

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча с ЦСКА (2:5) отметил, что команда должны была сыграть по-другому.



«Проиграли, думаю, по делу. Почему-то в нашем исполнении был невыразительный первый период, и по шайбам проиграли. Хотели сыграть немного по-другому. Наверное, соперник здорово действовал, не давал нам играть, пресекал все эти моменты. Нам надо было немного по-другому играть. Во втором периоде начали действовать неплохо, гол забили, но, к сожалению, быстрый гол пропустили — на это обращаешь внимание, потому что после забитых голов и на последних минутах надо быть внимательнее. Но так получилось. Опять же, могли и во втором периоде вернуться в игру очень здорово, но, думаю, Сорокин в паре моментов реально помог. Хотя был гол, но он после него здорово сыграл. Хорошо, что в третьем периоде вернулись в игру, но сегодня не наш день.



Счёт — 2:5. Мы за своей командой следим прежде всего. Меня волнует, как она играет, это самое главное. Как другие команды играют — помните фильм «До лампочки»?



Замена Рейдеборна? Если взять статистику, она удручающая, реально она такая. Опять же говорю, Адам у нас — ведущий вратарь. Может быть, не его день был сегодня. И нам надо было больше помочь ему», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

Отдайте им кубок, отдайте уже сейчас. ЦСКА нет равных в КХЛ! ЦСКА не оставил шансов «Ак Барсу» в матче лидеров КХЛ. «Армейцы» забивали тогда, когда того хотели!