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Никитин — о матче с «Ак Барсом»: ЦСКА уже соскучился по такому хоккею

Никитин — о матче с «Ак Барсом»: ЦСКА уже соскучился по такому хоккею
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:2) признался, что команда соскучилась по интенсивному хоккею и ждала матча с лидером Восточной конференции.

«Мы ждали эту игру, уже соскучились по такому хоккею. Довольны победой. Ребята, я считаю, здорово сыграли — смогли как в обороне отработать, так и в атаке реализовали свои моменты. Довольны, готовимся дальше.

Мы следим за лидерами, расписание понимаем. Казань в последних матчах показала отличный хоккей, ребята это тоже знали, поэтому интересно играть в такой интенсивности все 60 минут. Думаю, это украшение: и болельщикам интересно, и ребятам», — приводит слова Никитина официальный сайт «Ак Барса».

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