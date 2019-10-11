Кожевников: лучшая характеристика Киселевича — 0 пропущенных шайб в меньшинстве

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги матча «Ак Барс» — ЦСКА (2:5), отметив действия защитника «армейцев» Богдана Киселевича.



«ЦСКА не удивил сегодняшней победой. Это хорошая и сбалансированная команда. Если она в порядке и у неё играют все звенья, то с ней трудно соперничать. Это одна из сильнейших команд по сбалансированности. Ребята не первый день играют вместе.



Хороший матч провёл Киселевич. Он один из сильнейших защитников лиги. Знаю, что при нём ЦСКА не пропустил ни одного гола в меньшинстве в сезоне, больше 40 минут — это лучшая характеристика для защитника. Все знают, что этот парень умеет играть. Олимпийский чемпион как-никак!» — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

Отдайте им кубок, отдайте уже сейчас. ЦСКА нет равных в КХЛ! ЦСКА не оставил шансов «Ак Барсу» в матче лидеров КХЛ. «Армейцы» забивали тогда, когда того хотели!