Ткачёв: «Ак Барс» провалил два периода, тяжело даются матчи с ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился эмоциями после домашнего матча с ЦСКА (2:5).
«Первые два периода провальные были, только третий можно записать в нашу пользу. Тяжело нам пока даются игры с ЦСКА. Опять же, надо быть готовыми к таким играм, это именно та команда, с которой нужно соперничать. Это показатель, нам надо было и начать по-другому, и вообще всё делать не так. Но мы только в третьем периоде начали это делать, и этого недостаточно против такого соперника.
Каждое поражение чему-то учит, и это хороший урок для нас — соперник хорошо сыграл в очень многих моментах, учиться у соперника тоже неплохо. Будем разбирать наши позитивные и негативные моменты, разберём игру соперника и будем готовиться дальше», — приводит слова Ткачёва официальный сайт казанского клуба.
- 11 октября 2019
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