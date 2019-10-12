Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
12 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Сибирь» — «Барыс» — 0:2
КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Найт (Михайлис) – 37:13' (5x5) 0:2 Шестаков (Диц, Мусоров) – 42:29' (5x5)
«Йокерит» — «Динамо» Мн — 3:2
КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Йоэнсуу (Кивистё) – 07:52' (5x5) 1:1 Степанов (Шор, Евенко) – 22:51' (5x4) 1:2 Когалев (Шор) – 32:04' (5x5) 2:2 Савинайнен (Хаапала, Регин) – 46:54' (5x5) 3:2 О'Нилл (Лепистё, Савинайнен) – 50:16' (4x5)
«Ак Барс» — ЦСКА — 2:5
КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Киселевич (Окулов) – 09:26' (5x5) 1:1 Фисенко – 26:30' (5x4) 1:2 Вей (Слепышев, Секач) – 26:46' (5x5) 1:3 Секач (Вей) – 32:57' (5x5) 1:4 Киселевич (Секач) – 36:26' (5x5) 2:4 Кормье (Петров, Азеведу) – 48:05' (5x5) 2:5 Окулов (Мамин) – 53:06' (5x5)
«Торпедо» — «Салават Юлаев» — 1:2 Б
КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Бурмистров (Арзамасцев, Маннинен) – 10:44' (5x5) 1:1 Орлов (Шенфельд) – 51:58' (5x5) 1:2 Баранов – 65:00' ( ПБ)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
Отдайте им кубок, отдайте уже сейчас. ЦСКА нет равных в КХЛ!
ЦСКА не оставил шансов «Ак Барсу» в матче лидеров КХЛ. «Армейцы» забивали тогда, когда того хотели!
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