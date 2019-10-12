«Коламбус» Гаврикова проиграл «Анахайму»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду проиграл «Анахайм Дакс» со счётом 1:2. Встреча проходила на арене «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе.
В составе победителей по голу забили Якоб Сильверберг и Кэм Фаулер. Единственную шайбу «Блю Джекетс» забил в ворота Пьер-Люк Дюбуа.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду чуть более 14 минут, однако отличиться результативными действиями ему не удалось.
Следующий матч для «Коламбуса» пройдёт 13 октября с «Каролиной Харрикейнз». «Анахайм Дакс» 14 октября сыграет с «Бостон Брюинз».
«Анахайм» после этого матча находится на втором месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, в то время как «Коламбус» занимает предпоследнее место в таблице Столичного дивизиона.
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