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Видео: Гурьянов оформил хет-трик за «Техас»

Видео: Гурьянов оформил хет-трик за «Техас»
Хоккей / АХЛ 0

Российский хоккеист Денис Гурьянов забил три гола в матче АХЛ «Техас Старз» — «Айова Уайлд». Матч завершился со счётом 4:5.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил нападающего Дениса Гурьянова в Американскую хоккейную лигу.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провёл три матча в регулярном чемпионате НХЛ, не сумев отметиться результативными действиями. Он нанёс пять бросков в створ ворот и заработал показатель полезности «-2». В сезоне-2018/19 российский нападающий набрал 4 (1+3) очка в 21 матче регулярки и записал себе в актив 23 силовых приёма.

Кроме того, Денис принял участие в 57 матчах в составе «Техас Старз» в АХЛ, отметившись 20 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

«Даллас» выбрал Гурьянова в первом раунде драфта-2015 под общим 12-м номером.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Техас Старз».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Техас Старз».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Техас Старз».

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