«Каролина» впервые в истории начала сезон с 5 побед

«Каролина Харрикейнз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Поединок состоялся на «Пи-Эн-Си-Арене» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.
До этого самой результативной серией для «Каролины» было 4 победы в сезоне-1995/96. Тогда команда носила название «Хартфорд Уэйлерс».
В сезоне 2008/09 команда вышла в плей-офф и прошла там два раунда, обыграв «Нью-Джерси» и «Бостон», а затем уступив «Питтсбургу».
Следующее попадание в плей-офф случилось только через 10 лет — в сезоне 2018/19. В первом раунде плей-офф во втором овертайме седьмого матча «Харрикейнз» выбили действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». Во втором раунде был обыгран «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-0, а в финале Восточной конференции «Каролина» в четырёх матчах уступила «Бостон Брюинз».
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