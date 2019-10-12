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«Каролина» впервые в истории начала сезон с 5 побед

«Каролина» впервые в истории начала сезон с 5 побед
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Поединок состоялся на «Пи-Эн-Си-Арене» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.

До этого самой результативной серией для «Каролины» было 4 победы в сезоне-1995/96. Тогда команда носила название «Хартфорд Уэйлерс».

В сезоне 2008/09 команда вышла в плей-офф и прошла там два раунда, обыграв «Нью-Джерси» и «Бостон», а затем уступив «Питтсбургу».

Следующее попадание в плей-офф случилось только через 10 лет — в сезоне 2018/19. В первом раунде плей-офф во втором овертайме седьмого матча «Харрикейнз» выбили действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». Во втором раунде был обыгран «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-0, а в финале Восточной конференции «Каролина» в четырёх матчах уступила «Бостон Брюинз».

Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нью-Йорк»
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