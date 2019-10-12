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Результаты матчей НХЛ за 12 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 12 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

12 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Коламбус Блю Джекетс» — «Анахайм Дакс» — 1:2

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сильверберг (Ракелль, Линдхольм) – 32:59' (4x5)   0:2 Фаулер (Каше, Ларссон) – 34:56' (5x5)   1:2 Дюбуа (Джонс) – 36:16' (5x5)

«Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз» — 3:2 Б. Россиянин Евгений Дадонов отметился первым голом в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ларссон (Окпосо, Гиргенсонс) – 39:29' (5x5)   2:0 Сканделла (Окпосо, Гиргенсонс) – 42:02' (5x5)   2:1 Дадонов (Юбердо, Мальгин) – 46:15' (5x5)   2:2 Хоффман (Дадонов, Трочек) – 59:49' (6x5)   3:2 Айкел – 65:00' ( ПБ)

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2. «Ураганы» одержали пятую победу подряд, форвард Андрей Свечников забил гол и отдал результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Терявяйнен (Хэмилтон, Нидеррайтер) – 03:57' (5x5)   1:1 Нельсон (Бейли, Эберле) – 08:36' (5x4)   2:1 Песке (Свечников) – 14:42' (5x5)   2:2 Бойчак (Нельсон, Эберле) – 21:53' (5x4)   3:2 Хаула (Нечас) – 35:09' (5x5)   4:2 Хэмилтон (Нидеррайтер, Славин) – 39:01' (5x5)   5:2 Свечников (Стаал) – 59:10' (en)

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

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