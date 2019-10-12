Результаты матчей НХЛ за 12 октября 2019 года

12 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись три матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Коламбус Блю Джекетс» — «Анахайм Дакс» — 1:2
«Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз» — 3:2 Б. Россиянин Евгений Дадонов отметился первым голом в нынешнем сезоне.
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2. «Ураганы» одержали пятую победу подряд, форвард Андрей Свечников забил гол и отдал результативную передачу.
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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