Пойнт: играя с Кучеровым, войти в игру гораздо легче

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал результат своего первого матча в сезоне. «Тампа» со счётом 7:3 обыграла «Торонто Мэйпл Лифс», на счету нападающего 3 (2+1) очка.



«Во время игры было несколько моментов, где мне просто не хватило времени сообразить, как забить, а ещё пару раз шайба отлетала от моей клюшки, и я к этому не был готов.



Несколько раз в защите я терял соперника, которого должен был опекать. Я признаю, что мне ещё есть над чем работать и в чём прогрессировать. Но наша тройка в этот вечер хорошо играла, как и вся команда. И это была большая часть нашего успеха. Когда играешь в одном звене с Никитой Кучеровым, настоящей суперзвездой этой лиги, то войти в игру гораздо проще», — приводит слова Пойнта пресс-служба НХЛ.

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20