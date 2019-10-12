Бриндамор: Свечников способен выйти на ещё более высокий уровень

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре нападающего Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Во встрече с «островитянами» российский форвард забросил шайбу и отдал голевую передачу.



«Свечников — цельный игрок и добивается успеха. Надо отдать ему должное за целеустремлённость и поблагодарить моего помощника Джеффа Дэниэлса, который работает с ним каждый день. Думаю, Свечников способен выйти на ещё более высокий уровень. Он очень хорош», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины».



В нынешнем сезоне Андрей набрал 8 (1+7) очков и вышел на первое место в лиге по общему показателю полезности, который составляет «+7».

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