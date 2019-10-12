Малкин показал, как его 3-летний сын осваивает навыки владения клюшкой и шайбой

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал в социальных сетях видео с хоккейными навыками трёхлетнего сына, Никиты.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгения Малкина.



«Хоккей навсегда», — подписал в комментариях видео Евгений.



Ранее стало известно, что российский хоккеист выбыл из строя на месяц из-за травмы нижней части тела. Форвард получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.



В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности «-25». В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.