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НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд игрового дня. В североамериканской лиге состоялись три матча.

Главной звездой дня признан голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк. В матче с «Флоридой Пантерз» (3:2 Б) вратарь отразил 41 бросок и 43 и одержал победу в серии буллитов.

Второй звездой стал защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) хоккеист забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В этой встрече 19-летний российский нападающий Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка.

Замкнул тройку лучших игроков вратарь «Анахайм Дакс» Райан Миллер. Он отразил 26 бросков во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).

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