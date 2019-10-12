Гецлаф установил клубный рекорд «Анахайма», превзойдя достижение Перри
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду проиграл «Анахайм Дакс» со счётом 1:2. Встреча проходила на арене «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе.
Капитан «уток» Райан Гецлаф провёл 989-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, тем самым установив клубный рекорд. Канадский форвард превзошёл достижение нападающего Кори Перри (988), выступавшего за «Анахайм» с 2005 по 2019 год. В межсезонье клуб из Калифорнии выкупил контракт Перри, который впоследствии заключил договор с «Даллас Старз».
34-летний Гецлаф — победителя Кубка Стэнли (2007), двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), победитель Кубка мира (2016). Защищает цвета «Анахайма» на протяжении всей карьеры в НХЛ.
«Анахайм» выкупил контракт Перри, всю карьеру проведшего в клубе
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