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Киселевич продлил серию без пропущенных шайб в меньшинстве до 50 минут

Киселевич продлил серию без пропущенных шайб в меньшинстве до 50 минут
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич по-прежнему не пропустил ни одного гола в нынешнем сезоне, когда его команда находилась в численном меньшинстве.

29-летний хоккеист суммарно провёл 50 минут 22 секунды в меньшинстве. В сезоне ЦСКА 70 раз играл в численном меньшинстве и пропустил шесть шайб (процент нереализованных численных преимуществ соперника — 91,4) — это второй показатель в чемпионате. Лидирует в КХЛ по этому компоненту «Адмирал» (92,2%).

В межсезонье Богдан вернулся в Россию после сезона, проведённого в Национальной хоккейной лиге. В нынешнем чемпионате Киселевич сыграл 16 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+12». Российский защитник проводит на льду 18 минут 39 секунд.

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