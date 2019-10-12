Киселевич: почему часто забиваю «Ак Барсу»? Всё дело в эчпочмаках

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился мнением о победе в матче с «Ак Барсом» (5:2). Хоккеист «армейцев» отметился двумя результативными бросками.



«Мы знали, что матч будет быстрым. Разбирали игру «Ак Барса», знаем их главного тренера и принцип работы. Потому готовились соответственно. С одной стороны, нам делить нечего, мы же в разных конференциях. С другой — начали играть жёстко и завелись. Каждая игра забирает силы, играем через день-два.



В последних матчах у нас были проблемы с большим количеством потерь в средней зоне. Знали, что нас будут наказывать за это. Как смогли, так и подтянули этот компонент. Просадка была в третьем периоде, значит, есть над чем работать. В целом отличный тест, который указал недочёты и ошибки.



Регулярно забиваю «Ак Барсу», а так — нерегулярно. В чём секрет? Эчпочмаки (башкирское и татарское национальное блюдо. — Прим. «Чемпионата»). За день до матча три штуки съел», — приводит слова Киселевича официальный сайт ЦСКА.

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