Как «Магнитка» проведёт первый матч без Величкина?

Сегодня, 12 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Трактор» — «Адмирал»;

— «Авангард» — «Динамо» Р;

— «Спартак» — «Амур»;

— «Северсталь» — «Металлург» Мг;

— «Динамо» М — «Автомобилист».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.