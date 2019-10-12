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Тротц: скорость «Каролины» приносит всем неприятности. Команда постоянно давит

Тротц: скорость «Каролины» приносит всем неприятности. Команда постоянно давит
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:5). «Ураганы» впервые в истории стартовали с пяти побед подряд.

«Скорость «Каролины» всем приносит неприятности. Их оборона сразу включается в борьбу и давит, давит, давит. Из-за их давления и игры в четыре звена приходится принимать быстрые решения», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен, Бретт Песке, Эрик Хаула, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников. Кроме того, российский нападающий записал на свой счёт результативную передачу. Свечников провёл на площадке 17 минут и завершил матч с коэффициентом полезности «+2». За «Нью-Йорк» забивали Брок Нельсон и Джонни Бойчак.

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