Карандин: чем дальше город от Москвы, тем больше его хотят исключить из КХЛ

Легендарный отечественный арбитр Юрий Карандин поделился мнением о возможном исключении из КХЛ дальневосточного клуба.



«Лично мне хочется, чтобы КХЛ тоже старалась уделять ещё большее внимание хоккею Сибири и Дальнего Востока. А то в сентябре вдруг вновь пошли разговоры о сокращении КХЛ, причём иногда кажется, что чем дальше от Москвы расположен город, тем больше его хотят исключить из главной лиги страны. Вот такой географический шовинизм.



Да, Новокузнецк уже отрезан. Но зачем горячие головы атакуют, например, Хабаровск? Город, который воспитал для сборной России, например, форварда Плотникова и защитника Зуба — в СКА первый сегодня переживает вторую молодость и является капитаном команды, второй стал лидером обороны», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.