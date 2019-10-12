Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карандин: чем дальше город от Москвы, тем больше его хотят исключить из КХЛ

Карандин: чем дальше город от Москвы, тем больше его хотят исключить из КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Легендарный отечественный арбитр Юрий Карандин поделился мнением о возможном исключении из КХЛ дальневосточного клуба.

«Лично мне хочется, чтобы КХЛ тоже старалась уделять ещё большее внимание хоккею Сибири и Дальнего Востока. А то в сентябре вдруг вновь пошли разговоры о сокращении КХЛ, причём иногда кажется, что чем дальше от Москвы расположен город, тем больше его хотят исключить из главной лиги страны. Вот такой географический шовинизм.

Да, Новокузнецк уже отрезан. Но зачем горячие головы атакуют, например, Хабаровск? Город, который воспитал для сборной России, например, форварда Плотникова и защитника Зуба — в СКА первый сегодня переживает вторую молодость и является капитаном команды, второй стал лидером обороны», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Революция от ЦСКА и споры об аренде. Главные итоги совета директоров КХЛ
«Куньлунь» оштрафован за безобразие в Шэньчжэне. В КХЛ заверяют – такого больше не повторится.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019