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«Трактор» — «Адмирал»: известны составы команд

«Трактор» — «Адмирал»: известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» и «Адмирал» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 12 октября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;
Терещенко — Калинин, Кручинин — Попов — Кэлоф;
Бородкин — Карпухин, Шаров — Шолохов — Тертышный;
Ясинский, Гришаков, Коньков — Карлин — Косов.

«Адмирал»:

Красоткин (Олкинуора);
Альмквист — Осипов, Бакош — Юнг — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Островский — Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.

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