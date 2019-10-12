«Трактор» — «Адмирал»: известны составы команд
«Трактор» и «Адмирал» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 12 октября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;
Терещенко — Калинин, Кручинин — Попов — Кэлоф;
Бородкин — Карпухин, Шаров — Шолохов — Тертышный;
Ясинский, Гришаков, Коньков — Карлин — Косов.
«Адмирал»:
Красоткин (Олкинуора);
Альмквист — Осипов, Бакош — Юнг — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Островский — Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.
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