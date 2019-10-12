«Трактор» — «Адмирал»: известны составы команд

«Трактор» и «Адмирал» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 12 октября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;

Терещенко — Калинин, Кручинин — Попов — Кэлоф;

Бородкин — Карпухин, Шаров — Шолохов — Тертышный;

Ясинский, Гришаков, Коньков — Карлин — Косов.



«Адмирал»:



Красоткин (Олкинуора);

Альмквист — Осипов, Бакош — Юнг — Бутузов;

Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Островский — Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.