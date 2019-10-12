Ерёменко — 5-й вратарь в отечественном хоккее, проведший 400 матчей за один клуб

Московское «Динамо» принимает в Москве «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Голкипер бело-голубых Александр Ерёменко проводит 400-й матч за московское «Динамо». В отечественном хоккее отметку в 400 матчей за один клуб преодолели только четыре голкипера: Виктор Коноваленко («Торпедо»), Владислав Третьяк (ЦСКА), Юрий Шундров («Сокол») и Василий Кошечкин («Металлург» Мг).

39-летний Ерёменко защищает цвета «Динамо» с 2011 года. Кроме того, он выступал за московский клуб с 2001 по 2005 год. Помимо этого Александр играл за «Ак Барс» и «Салават Юлаев». В КХЛ на счету Ерёменко до сегодняшней встречи было 439 матчей.