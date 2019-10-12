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ХК «Сочи» объявил об уходе Сергея Зубова с поста главного тренера

ХК «Сочи» объявил об уходе Сергея Зубова с поста главного тренера
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» объявил об увольнении главного тренера команды Сергея Зубова, который занимал эту должность с 2017 года. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф КХЛ.

«Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев. Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — гласит заявление в «твиттере» черноморского клуба.

В настоящий момент «леопарды» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 16 матчах они набрали 14 очков. Черноморский клуб проиграл три последних матча. Ближайшую встречу в КХЛ команда проведёт дома с ЦСКА (13 октября).

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