«Спартак» — «Амур»: новичок Галимов сыграет во втором звене хозяев

Стали известны составы московского «Спартака» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 12 октября, начало матча — в 17:00 мск.
Новичок москвичей Ансель Галимов сыграет во втором звене «Спартака».
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Лещенко — Ганзл — Хохлачёв;
Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Зубов — Галимов;
Гончаров — Педан, Карсумс — Даугавиньш — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Кокарев — Столяров — Цыплаков.
«Амур»:
Аликин (Лангхамер);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Голубев;
Витасек — Турбин, Горшков — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Капитуров — Кацуба.
- 12 октября 2019
-
16:12
-
15:42
-
15:20
-
14:57
-
14:51
-
14:07
-
13:57
-
13:45
-
13:10
-
12:53
-
12:44
-
12:13
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
08:18
-
08:14
-
08:09
-
08:06
-
07:33
-
06:44
-
06:30
-
06:18
-
06:10
-
05:25
-
05:21