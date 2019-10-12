«Спартак» — «Амур»: новичок Галимов сыграет во втором звене хозяев

Стали известны составы московского «Спартака» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 12 октября, начало матча — в 17:00 мск.



Новичок москвичей Ансель Галимов сыграет во втором звене «Спартака».



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Лещенко — Ганзл — Хохлачёв;

Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Зубов — Галимов;

Гончаров — Педан, Карсумс — Даугавиньш — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Кокарев — Столяров — Цыплаков.



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Голубев;

Витасек — Турбин, Горшков — Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Капитуров — Кацуба.