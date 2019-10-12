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«Спартак» — «Амур»: новичок Галимов сыграет во втором звене хозяев

«Спартак» — «Амур»: новичок Галимов сыграет во втором звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 12 октября, начало матча — в 17:00 мск.

Новичок москвичей Ансель Галимов сыграет во втором звене «Спартака».

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Лещенко — Ганзл — Хохлачёв;
Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Зубов — Галимов;
Гончаров — Педан, Карсумс — Даугавиньш — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Кокарев — Столяров — Цыплаков.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Голубев;
Витасек — Турбин, Горшков — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Капитуров — Кацуба.

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